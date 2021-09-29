В Уфе возбудили уголовное дело, связанное с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»

Напомним, вчера уфимец Денис Мусин опубликовал пост недовольства о том, как ему, зараженному COVID-19, пришлось провести пять часов в очереди на компьютерную томографию в уфимской больнице №8 в Черникове, хотя прописан он в Советском районе. В Минздраве Башкирии объяснили, что это было связно с ремонтом аппарата в РКБ имени Куватова, однако его уже завершили, а маршрутизацию пациентов восстановили.