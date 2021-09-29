В Уфе возбудили уголовное дело, связанное с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»

Стало известно о утверждении обвинительного заключения в отношении директора фирмы «Башинснаб». Прокуратура Калининского района предъявила обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере» 62-летнему мужчине.
Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает подробности. Так, в августе 2019 года ГКБ №13 заключила договор с компанией «Башинснаб» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений терапевтического корпуса, а также на установку источника бесперебойного питания (его стоимость составляла почти два миллиона рублей). В ведомстве подчеркивают, что данный договор был заключен в рамках национального проекта «Здравоохранение».
62-летний обвиняемый подготовил письмо о замене аппарата без изменения его стоимости. Он утвердил это письмо у должностного лица медицинского учреждения, несмотря на отсутствие оборудования, о котором и идет речь. Заметим, что в отношении экс-начальника материально-технического отдела городской клинической больницы № 13 рассматривается уголовное дело по статье «Халатность».
Утвержденные документы однако мало влияли на реальное состояние оборудования, которое оказалось не только не новым, но и неисправным. Выяснилось и то, что строительно-монтажные, а также отделочные работы фирма выполнила настолько плохо, что сумма ущерба составила более миллиона рублей – 1,2 миллиона рублей.
Известно о том, что обвиняемый 62-летний директор фирмы не признал свою вину, однако средства за непотребный аппарат вернул.
В октябре 2020 года Mkset сообщал о том, что в больницах Башкирии устанавливают новые компьютерные томографы. Тогда медицинская техника поступила не только в городские больницы Уфы, техника поступила и в больницы Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау и Сибая. Также разжились оборудованием тогда и районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака и Дюртюлей.
Все медицинское оборудование упомянутое выше было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Буквально накануне, 24 сентября новый аппарат появился в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака. там ввели в эксплуатацию новый аппарат компьютерной томографии Discovery RT.
Напомним, вчера уфимец Денис Мусин опубликовал пост недовольства о том, как ему, зараженному COVID-19, пришлось провести пять часов в очереди на компьютерную томографию в уфимской больнице №8 в Черникове, хотя прописан он в Советском районе. В Минздраве Башкирии объяснили, что это было связно с ремонтом аппарата в РКБ имени Куватова, однако его уже завершили, а маршрутизацию пациентов восстановили.