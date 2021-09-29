В Уфе водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика, который катался на самокате

В Уфе, днем 28 сентября, произошла авария. Как сообщает ГИБДД Башкирии, 41-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего мальчика, который в это время катался на самокате. Отмечается, что авария произошла во дворе жилых домов микрорайона Сипайлово.
Известно, что в результате ДТП мальчику понадобилась медицинская помощь. На данный момент инспекторами проводится проверка.
Госавтоинспекция также информирует, что за последние сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, было травмировано 9 человек.