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В Уфе водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика, который катался на самокате

29 сентября 2021, 07:44
Фото: ГИБДД по РБ
Инцидент произошел на дворовой территории.

В Уфе, днем 28 сентября, произошла авария. Как сообщает ГИБДД Башкирии, 41-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего мальчика, который в это время катался на самокате. Отмечается, что авария произошла во дворе жилых домов микрорайона Сипайлово.

Известно, что в результате ДТП мальчику понадобилась медицинская помощь. На данный момент инспекторами проводится проверка.

Госавтоинспекция также информирует, что за последние сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, было травмировано 9 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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