В Уфе водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика, который катался на самокате

В Уфе, днем 28 сентября, произошла авария. Как сообщает ГИБДД Башкирии, 41-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего мальчика, который в это время катался на самокате. Отмечается, что авария произошла во дворе жилых домов микрорайона Сипайлово.