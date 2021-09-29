В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей

Напомним, что в Уфе на текущий год был запланирован ремонт дорог общей протяженностью 52 километров. Также известно, что до 2024 года на строительство и ремонт дорог власти Башкирии направят 21,93 миллиарда рублей. Отметим, что в этом году должна завершиться реконструкция улицы Комсомольской и 8 марта общей протяженностью более 5 километров, которая, по сообщениям администрации, должна была завершиться 1 сентября, однако не вышло.