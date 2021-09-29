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В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей

29 сентября 2021, 13:16
Фото: 1mediainvest.ru
Планируется, что работы начнутся в середине мая и завершатся к концу сентября 2022 года.

Стало известно, что в Уфе планируется ремонт улицы Чернышевского протяженность 1,37 километра на участке от улицы Цюрупы до Айской. Заказчиком является Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы.

Исходя из данных аукциона известно, что на ремонт власти планируют потратить до 62 миллионов рублей, из которых большую часть, а именно 60,15 миллиона рублей, выделят из казны региона, а оставшуюся сумму выплатит уже администрация Уфы.

Так, подрядчик обязан будет обновить само дорожное полотно и тротуары, а также установить 156 люков, обустроить техполосу, нанести разметку, озеленить территорию. Работы необходимо будет начать в середине мая, а завершить к концу сентября следующего года. В документации также прописывается и гарантия на верхний слой покрытия сроком на 4 года.

Напомним, что в Уфе на текущий год был запланирован ремонт дорог общей протяженностью 52 километров. Также известно, что до 2024 года на строительство и ремонт дорог власти Башкирии направят 21,93 миллиарда рублей. Отметим, что в этом году должна завершиться реконструкция улицы Комсомольской и 8 марта общей протяженностью более 5 километров, которая, по сообщениям администрации, должна была завершиться 1 сентября, однако не вышло.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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