В центре Уфы мужчина скончался на пешеходном переходе

Сегодня, 29 сентября около полудня произошла достаточно страшная ситуация, в результате которой тело пожилого мужчины оказалось на проезжей части, а точнее на пешеходном переходе на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима. Заметим, что перед площадью перед домом профсоюзов дорога практически полностью состоит из пешеходных переходов, и водители там не лихачат.