mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Уфы мужчина скончался на пешеходном переходе

29 сентября 2021, 08:43
Фото: фото из соцсетей
Сообщается, что его смерть не связана с действиями водителей.

Сегодня, 29 сентября около полудня произошла достаточно страшная ситуация, в результате которой тело пожилого мужчины оказалось на проезжей части, а точнее на пешеходном переходе на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима. Заметим, что перед площадью перед домом профсоюзов дорога практически полностью состоит из пешеходных переходов, и водители там не лихачат.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что по одной из версий водитель иномарки Volkswagen Polo на нерегулируемом пешеходном переходе пропустил пешехода. Однако перейти дорогу 68-летний мужчина так и не смог, он стал падать и при падении задел автомобиль, который следовал мимо.

Медики, прибывшие на место происшествия, предположили, что смерть 68-летнего пешехода была естественной и наступила по состоянию здоровья. Однако все обстоятельства странного случая на оживленном перекрестке продолжают устанавливать.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48