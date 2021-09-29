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В Башкирии установили бюст первому парламентарию Казанфар-бию

29 сентября 2021, 08:12
Бюст был установлен в Чишминском районе.

В Чишминском районе установили бюст первому башкирскому парламентарию Казанфар-бию. Как сообщили в местной администрации, на открытии присутствовали потомки исторического деятеля. Сам бюст был создан скульптором Рафаилом Зинуровым.

Так, Зинуров заявил, что решение о добровольном вхожденим Башкирии в состав России было единственно верным.

— При подписании соглашения учитывались пожелания башкирских племен. От имени племен выступали их предводители, самые почитаемые люди. Минцы направили тогда четырех послов во главе с Канзафар-бием, — заявляет скульптор.

Отмечает, что макет бюст был передан районному историко-краеведческому музею, а в администрации района в скором времени планируется организовать уголок, который будет посвящен Казанфар-бию.

#Новости#Элина Сайфранова#Культура
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