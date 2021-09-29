В Башкирии школьник может остаться без аттестата из-за отказа изучать башкирский язык

— Странно, что директор школы не знает о том, что предметы в формируемой части учебного плана выбирают родители и школьники. И если родители не выбрали региональные предметы — башкирский язык либо краеведение, школа обязана предоставить для изучения любой другой предмет, либо оформить на ребенка ИУП — индивидуальный учебный план. А не заниматься принуждением, тем более, угрожать невыдачей аттестата. Впрочем, мне тоже такие «письма счастья» от школы приходили. Они ровно ничего не значат, только пугают. Мои дети школу закончили, аттестат всем выдали. Но директору надо знать, что родители могут и в суд подать за такое моральное давление. Конечно, в этой школе прокуратура разберётся, не один раз уже заставили таких директоров срочно изменить гнев на милость, то бишь, изучить закон об образовании и поступить правильно. Это кроме штрафа школе, — рассказала Лучкина.