В Башкирии доля пожилого населения достигла 21,7%

В докладе ведомства подчеркивается, что в целом по России доля пожилых людей составляет 22,9%, что выше чем их доля в Башкирии.
Специалисты ведомства собрали данные из которых следует, что доля пожилого населения. в Башкирии на начало года достигла 21,7% от общей численности населения. Напомним, к категории пожилых относятся все граждане, возраст которых превышает 60 лет.
По данным на 1 января 2021 года в Башкирии проживало около 870 тысяч пожилых людей. Количество пожилых мужчин и женщин в возрасте 60-74 лет составляла 658,6 тысяч человек, в возрасте от 75 до 89 лет – 191,6 тысяч человек , пожилых людей старше 90 лет составляет 19,7 тысяч.
В документе сказано, что на начало 2021 года в городских поселениях республики проживало 507,8 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности – 362,1 тысяч человек. Удельный вес данной возрастной группы разнится в городах и в деревнях, так в городской местности он составляет 20,2%, а в сельской – 24,1%.
Рассказали специалисты статистического ведомства и о соотношении полов среди данной категории населения. Так, в Башкирии в январе 2021 года проживало 544,5 тысячи пожилых женщин и всего 325,3 тысячи мужчин. Таким образом на 1000 мужчин приходилось 1674 женщины.
Причины не новы – смертность среди мужчин выше, данная тенденция прослеживается и среди других категорий. Есть и еще один показатель, ожидаемая продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами гораздо ниже. В 2020 году она составила составляла 10,33 года в Башкирии и 9,94 в лет в России
Статистики подчеркнули, что сегодняшние пожилые куда более образованы, чем данная категория несколько десятилетий назад. По итогам переписи населения-2010 среди тысячи граждан в возрасте 60-64 года, 610 человек имели
профессиональное образование, 169 из них – высшее, у граждан в возрасте 65-69 лет этот же показатель составлял – 461 и 140 человек соответственно.