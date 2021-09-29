В Башкирии были замечены сбежавшие две недели назад заключенные

Сбежавших две недели назад заключенных заместили в селе Маядык в Дюртилинском районе. Об этом изданию UFA1.RU сообщили очевидцы. Так, согласно предоставленной информации, мужчины находились на свалке и разговаривали. Отмечено было и то, что алкогольных напитков при них не было.