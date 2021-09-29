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В Башкирии «бабье лето» окончательно закончилось. Метеорологи дали прогноз на три дня

29 сентября 2021, 13:53
Фото: 1mediainvest.ru
В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода.

Синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в республике в ближайшие три дня температура воздуха будет составлять +5…+10 градусов. Отмечается, что 30 сентября в ночное время суток жителей республики ждут очередные заморозки от -1 до -6 градусов, а в первые дни октября пройдут небольшие дожди.

Напомним, что погода резкое изменилась с 26 сентября, тогда же синоптики сообщали, что на территории Башкирии действовал холодный атмосферный фронт, в результате которого температура ночью опускалась до -6 градусов, а днем поднималась только до +6 градусов.

Так, предполагается, что «бабье лето», которое продлилось в Башкирии с 23 по 26 сентября, окончательно завершилось.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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