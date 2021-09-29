Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали судебные штрафы

Компании знают о российском законодательстве, которое обязывает их локализовать данные россиян. Кроме этого, Twitter и Facebook уже оштрафовали за такие нарушения. Они попытались подать апелляцию, однако все попытки были обречены на провал, сообщает телеграм-канал «Мейстер». По мнению авторов канала, руководство компаний просто тянет время и на победу не рассчитывает.