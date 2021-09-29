Ситуацию с коронавирусом в России прокомментировали в Кремле

Власти ряда субъектов РФ сегодня уже принимают соответствующие меры, сообщил Песков. Он напомнил о том, что у каждого региона — свои особые полномочия, в частности, такие как введение QR-кодов, запреты на проведение массовых мероприятий и на учебу в онлайн-режиме.