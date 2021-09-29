Российские школьники создадут умных помощников для учителей на «Уроке цифры»

«С момента запуска "Урок цифры" показал себя как эффективный инструмент цифрового просвещения нового поколения и по праву завоевал любовь миллионов школьников и десятков тысяч учителей. Все тренажёры доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план, согласно видению педагога. Мы ежедневно сталкиваемся с применением искусственного интеллекта в повседневной жизни и даже не задумываемся об этом. Рассказать, как это работает, доступным языком — наша общая задача, поэтому "Урок цифры" рассчитан на детей любого возраста. Отличительной особенностью проекта является то, что основы знаний по этой теме школьника дают ведущие российские цифровые компании. Кто знает, возможно, сегодняшний пятиклассник благодаря "Уроку цифры" станет высококлассным ИТ-специалистом и будет работать на благо российского цифрового будущего».