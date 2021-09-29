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Радий Хабиров рассказал, сколько башкир проживает в Казахстане

29 сентября 2021, 14:50
Фото: 1mediainvest.ru
Многие переехали в соседнюю страну еще во время СССР.

Радий Хабиров, в ходе рабочей поездки в Казахстан, встретился с выходцами из Башкирии. Так, глава региона сообщил, что в соседней стране проживает около 17 тысяч башкир. Многие, по словам Хабирова, переехали туда еще во времена СССР и освоения целины.

— Очень радует, что здесь есть общественная организация, которая объединяет их. Пообщались и договорились решить ряд насущных вопросов, — продолжает Радий Хабиров.

Было отмечено, что сама встреча прошла «тепло, так, будто они (выходцы из Башкирии — прим. ред.) побывали на родине».

Напомним, что Радий Хабиров отправился в Казахстан с рабочим визитом еще 27 сентября. Так, глава региона встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и премьером Аскаром Маминым. Известно, что на встречах политики обсудили дальнейшее сотрудничество и даже вероятность прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Также стало известно, что в столице Казахстана открылось представительство региона — Конгресс-бюро Башкортостана.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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