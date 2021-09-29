Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что она спасет мир

Самая провокационная премьера октября в Wink — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых» (18+). Фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — «Золотого медведя», а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия. Карьера и доброе имя преподавателя бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества. Режиссер мастерски подводит фильм сразу к трем финалам, а какой из них лучше, зрители Wink смогут решить с 1 октября.