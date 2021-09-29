Концепция решает всё. Строительные тренды 21 века

Поэтому в задачу девелопера входит создать такой проект, который бы и через несколько лет соответствовал современным тенденциям и мог легко вписаться с ними в существующую реальность.
Как изменились предпочтения покупателей, каких трендов сегодня придерживаются девелоперы и какие фишки используют для удовлетворения изменившегося вкуса потребителей нам рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
- Тимур Лерунович, проекты ГК «Первый Трест» часто занимают призовые места в премиях и конкурсах, как на региональном, так и федеральном уровне. Расскажите, что помогает вам достигать успеха?
- Успешно реализовав уже 12 проектов (а это более 260 000 кв. м) мы приобрели большой опыт и достаточно большую аудиторию, которая даёт нам обратную связь. Все полученные данные анализируются, предпочтения аудитории фиксируются и учитываются, когда приходит время проектировать следующий жилой комплекс. К примеру, мы активно внедряем в комфорт-класс самые современные опции, которые раньше были прерогативой только «высоких сегментов». ГК «Первый Трест» первой в Уфе реализовала колясочные и велосипедные в КИК «На Успенской» и двусветное пространство в холлах ЖК «Биосфера», спроектировала, эксплуатируемую кровлю с доступом для жильцов в ЖК «Биосфера Высота», квартиры с дровяными каминами и террасами в ЖК «Уфимский Кремль», централизованное кондиционирование в ЖК «Новатор», начала применять сценарное проектирование к жилому пространству и устанавливать тематические детские площадки. И мы рады, что другие застройщики, смотря на наш успешный опыт внедряют в свои проекты такие же решения и функциональные преимущества для жильцов.
- Ещё одно ваше нововведение на рынке недвижимости республики – свободная планировка, что это?
- Эта опция раньше также была присуща только жилью премиум- и элит-класса, но после проведения исследований в компании поняли, что она актуальна и для покупателей класса комфорт. Ведь все семьи разные, и у каждой есть свои сценарии жизни и предпочтения, а с помощью такого решения мы даём людям возможность трансформировать пространство под себя. Эта опция стала доступна благодаря строительству по монолитно-кирпичной технологии - внутри квартиры нет несущих стен, поэтому наши жильцы могут зонировать пространство на свой вкус или наслаждаться внутренним объёмом без границ. Каждый сам решает, где ему возвести межкомнатные перегородки или может быть лучше обойтись без них, оставив открытое пространство и разделив его на зоны с помощью оригинальных дизайнерских приёмов.
- Застройщики уделяют большое внимание благоустройству, какие нововведения у вас в этой сфере?
- Сегодня люди много времени проводят в он-лайн и мало общаются в живую, поэтому проектируя свои ЖК мы стараемся реализовать, как можно больше зон для совместных активностей. Где люди могут объединиться по интересам и с удовольствием и пользой для здоровья проводить время с соседями. Например, для реализации дворового пространства в ЖК «Новатор» у нас запроектирована концепция Sport&Play – это 9 500 кв. м, где будет всё для активного и весёлого отдыха: беговые дорожки, зона Crossfit и WorkOut, детские площадки и зоны отдыха для родителей. Своя уникальная, для Уфы, история предполагается и в жилом комплексе Grand&Grand, где, помимо прочего, мы запланировали реализовать зону барбекю для взрослого поколения и скейт площадку для досуга подростков.
Эксперты по недвижимости уже давно говорят о том, что время, когда покупателя устраивала просто «бетонная коробка», где можно спать и смотреть телевизор, осталось позади: сейчас людям нужны удобство, приятная атмосфера, эстетика, комфортная городская среда – и сегодня рассчитывать на всё это могут уже не только покупатели дорогого жилья. И несмотря на то, что строительная отрасль очень консервативна, среди новых проектов всегда есть такие, которые предвосхищают рынок и показывают новаторский подход. И хочется верить, что в ближайшем будущем наше жильё станет ещё более комфортабельным, а застройщики будут предусматривать в проектах максимально полный спектр всевозможных полезных опций и сервисов, которые будут совпадать с ожиданиями будущих жителей.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.