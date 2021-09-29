Конкуренция, акцизы и ГОСТы: какие проблемы обсудят на форуме «Высший градус» в Уфе

Для производителей крепкого алкоголя ощутимо любое повышение. Однако нам главное — чтобы не было резкого роста акцизов, который обычно приводит к росту теневого рынка, появлению новых схем нелегального производства. При этом рост акцизов сопоставимый с уровнем инфляции может быть полезен для рынка, и в целом приведет к росту собираемости налогов, комментирует президент ассоциации Владислав Спирин.