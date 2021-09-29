Евгений Стекачев: В Иркутске будут строить больше соцобъектов

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников рассказал, что в общеобразовательных школах города не хватает более 20 тысяч учебных мест. Это означает, что почти все школы города переполнены. Также он подчеркнул, что в дошкольных учреждениях дефицит составляет 11,5 тысячи мест. По его словам, такой высокий уровень переполнения групп в детских садах нарушает санитарные правила и нормы.