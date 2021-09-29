«Чтобы братья-казахи знали больше о башкирском крае»: Хабиров побывал в Казахстане

Он сообщил, что в ходе встречи они определили, что у Башкортостана и Казахстана есть взаимный интерес к сотрудничеству в разных сферах. Также он сообщил о готовности активно расширять отраслевые связи, промышленную кооперацию и совместно заниматься производством продукции высоких переделов.