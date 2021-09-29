Башкирия направит 21,93 миллиарда рублей на ремонт дорог до 2024 года

По словам министра, общий объем средств на 2021–2024 гг., предусмотренный региональными проектами для реализации программы, составляет 23,8 млрд руб., из них 1,87 млрд руб. из федерального бюджета и 21,93 млрд руб. из республиканского и местного бюджета. На 2021 год на эти цели заложено 6,23 млрд руб., в том числе за счет федеральных средств — 1,7 млрд руб., за счет республиканского бюджета — 4,5 млрд руб.