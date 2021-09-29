Башкирия направит 21,93 миллиарда рублей на ремонт дорог до 2024 года

Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкирии до 2024 года превысит 23,5 млрд руб. Из них почти 22 млрд составят средства региона. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев.
По словам министра, общий объем средств на 2021–2024 гг., предусмотренный региональными проектами для реализации программы, составляет 23,8 млрд руб., из них 1,87 млрд руб. из федерального бюджета и 21,93 млрд руб. из республиканского и местного бюджета. На 2021 год на эти цели заложено 6,23 млрд руб., в том числе за счет федеральных средств — 1,7 млрд руб., за счет республиканского бюджета — 4,5 млрд руб.
Основная цель программы — обеспечить к 2024 году протяженность соответствующих нормативам региональных дорог до 56,5% (54% в 2017 г.), дорог в агломерациях — не менее 80% (39,8% в 2017 г.).
Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» реализуется в России с 2019 года. В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».