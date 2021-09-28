В одном из районов Башкирии дистанционное обучение может продлится до конца 2021 года

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта у себя в социальных сетях сообщил, что, ситуация с коронавирусом в районе тяжелая: низкий уровень вакцинации и высокий — заболеваемости. Также было отмечено, что ковид-госпитали переполнены и все больше зараженных лечатся амбулаторно.
— Госпиталь переполнен, берут только самых тяжёлых. Амбулаторных больных тоже становится больше. В пятницу их было 1297 человек, сегодня уже 1540. На томограф очередь, плановые операции приостановлены, — пишет Иванюта.
Отмечается и количество зараженных COVID-19 среди несовершеннолетних детей, инфекция официально подтверждена у 111 детей.
Так, глава Белорецкого района отметил, что если ситуация не изменится, то школы будут переведены на дистанционное обучение до конца 2021 года.
— Конечно, это неудобно, прежде всего, для детей. К сожалению, многие педагоги, родители затянули с вакцинацией или вовсе отказались прививаться, — добавляет глава Белорецкого района.
Напомним, что в Башкирии двухнедельное дистанционное обучение было введено в 12 районах, среди которых также числится и Белорецкий. Известно, что всего в регионе на «удаленку» переведено уже 279 школ и 768 классов. Как отмечала руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак, всего было зафиксировано 730 случаев заболевания образовательных учреждениях.