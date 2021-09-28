Украина назвала «ударом» контракт Венгрии с «Газпромом»

При этом руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заключенный контракт «ударом» со стороны Венгрии и заявил, что Киев обязательно ответит на эти действия. Министр говорил о «соответствующей» реакции, но не уточнил, что конкретно будет предпринято.