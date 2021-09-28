Уфимец совершил восхождение на восьмитысячник Манаслу

Следом за экспедицией, в составе которой он шел, на Манаслу также поднимается бывший десантник Рустам Набиев, который лишился ног после обрушения Омской казармы в 2015 году. За спиной у Рустама – восхождение на Эльбрус, которое он совершил, подтягиваясь на руках. Покорение Манаслу он совершает таким же образом. Ориентировочно Набиев и его экспедиция должны достичь вершину этого восьмитысячника в течение 3-4 ближайших дней. На протяжении всего этого времени они остались без интернета.