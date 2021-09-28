Уфимец показал, как провел пять часов под дождем в очереди на КТ

Уфимец Денис Мусин опубликовал с социальной сети гневный пост о том, как ему, зараженному коронавирусом, пришлось провести пять часов в очереди на компьютерную томографию в уфимской больнице №8. К своему негодованию мужчина прилагает видео, на котором видно существенное скопление ожидающих своей очереди пациентов на диагностическую процедуру.
Mkset обратился за оперативным комментарием в Минздрав Башкирии и получил его.
Временно, несколько дней находился на ремонте КТ в РКБ им. Куватова (АКТЦ). Сейчас поломка устранена, маршрутизация восстановлена. Очередей нет.пресс-служба Минздрава Башкирии
Напомним, это не первая неоднозначная ситуация с очередями в медучреждения региона. Так, на прошлой неделе, в понедельник 20 сентября одна из пациенток поликлиники №2 Стерлитамака разместила на странице в социальной сети Радия Хабирова сообщение о том, что пациенты которые пришли к врачу с высокой температурой и признаками ОРВИ, направляли в небольшой бокс. По словам пациентки в маленьком помещении одновременно оказались около 50 людей. По словам женщины в этом боксе у людей не было даже возможности присесть.
Эту ситуацию Mkset прокомментировали в Минздраве Башкирии, объяснив большой наплыв пациентов началом рабочей недели – заболевшие на выходных горожане пришли в поликлинику, врачи которой не могли оперативно справиться с большим наплывом пациентов. После данной ситуации Минздрав направил в поликлиники дополнительных работников, а именно молодых врачей-ординаторов. В Минздраве также напомнили о необходимости вакцинации, которая является единственным средством снизить риск оказаться в большой очереди с температурящими больными.