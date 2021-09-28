Татьяна Минеева: Бизнес делает ставку на внутренний туризм

Отмечается, что представители туристического бизнеса с нетерпением ждут, пока откроются границы и восстановится поток гостей. В допандемийном 2019 году в московских отелях жили 25,1 млн туристов, и столица даже получила самую престижную отраслевую премию Word Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». У отечественных отельеров были все шансы побить этот рекорд в 2020-м благодаря тому, что в первом квартале город посетили 5,3 млн гостей, что на 8% больше, чем в январе — марте 2019-го. Но рост турпотока остановили введенные ограничения в связи с распространением COVID-19. Согласно статистике, по итогам прошлого года Москву посетили 13,6 млн туристов — на 46% меньше, чем за год до этого. А среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38 — 44%. Столичные власти финансово поддержали гостиничную отрасль, что дало возможность предпринимателям сохранить бизнес, а городу — туристическую инфраструктуру.