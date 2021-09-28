Татьяна Минеева: Бизнес делает ставку на внутренний туризм

Как сообщает gorod55.ru, встреча проходила в бутик-отеле B.60 Hotel. По словам мэра столицы Сергея Собянина, который также принял участие в мероприятии, в прошлом году многие гостиницы были вынуждены закрыться. А те, что продолжили работу, были заселены не более чем на 40% от обычной заполняемости.
В свою очередь столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева согласилась с градоначальником в том, что городские отели в период пандемии фактически ушли за грань рентабельности. По ее словам, после того как коронавирусные ограничения были сняты, загрузка номерного фонда составляла порядка 35%, тогда как обычно в сезон этот показатель держится на уровне 65%. Минева также отметила роль общественных омбудсменов в стабилизации и подъеме отрасли — в частности, именно они помогали бизнесу коммуницировать с властью.
Отмечается, что представители туристического бизнеса с нетерпением ждут, пока откроются границы и восстановится поток гостей. В допандемийном 2019 году в московских отелях жили 25,1 млн туристов, и столица даже получила самую престижную отраслевую премию Word Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». У отечественных отельеров были все шансы побить этот рекорд в 2020-м благодаря тому, что в первом квартале город посетили 5,3 млн гостей, что на 8% больше, чем в январе — марте 2019-го. Но рост турпотока остановили введенные ограничения в связи с распространением COVID-19. Согласно статистике, по итогам прошлого года Москву посетили 13,6 млн туристов — на 46% меньше, чем за год до этого. А среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38 — 44%. Столичные власти финансово поддержали гостиничную отрасль, что дало возможность предпринимателям сохранить бизнес, а городу — туристическую инфраструктуру.
Сергей Собянин также поблагодарил отельеров за помощь во время пандемии. Он отметил, что во многих гостиницах жили медсестры и врачи. И сейчас еще порядка пятисот медиков находятся в отелях. Конечно, в этих случаях большую часть расходов город берет на себя. Но есть также несколько гостиниц, которые селили у себя медработников бесплатно. В завершение градоначальник заявил, что город продолжит оказывать содействие в развитии гостиничной отрасли и туристических сервисов. Он также сообщил, что в текущем году в столице откроется еще тринадцать гостиниц. А в ближайшие несколько лет столичный гостиничный фонд удвоится.