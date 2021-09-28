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Собянин выделил около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных коронавирусом

28 сентября 2021, 13:40
Фото: wikipedia.org
Мэр российской столицы выделил около 700 миллионов рублей на подготовку донорской плазмы для лечения граждан, инфицированных COVID-19.

Он уже поставил подпись под соответствующим постановлением, пишет RT.

Из официального заявления Сергея Собянина следует, что в московском правительстве приняли решение направить дополнительные средства на борьбу со стремительным распространением нового коронавируса.

Постановление столичного градоначальника предусматривает, что свыше 500 миллионов потребуется на заготовку и переработку донорской крови и ее компонентов с последующим обеспечением их безопасности во время хранения. Еще около 90 миллионов рублей уйдет на выплаты тем, кто сдает плазму с антителами.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, систематический отбор крови очень полезен для доноров в связи с тем, что способствует повышению уровня антител.

Кроветворная система в результате начинает работать интенсивнее, и в кровь попадают новые клетки, пояснил специалист. Именно по этой причине, если регулярно отбирать кровь у хорошо вакцинированного, антител у него будет становиться больше. Речь идет об иммунологическом факте, резюмировал российский вирусолог.

#Новости#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19
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