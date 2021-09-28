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Сертификат соответствия международному стандарту получил краснодарский ЮЗТС

28 сентября 2021, 11:11
Фото: ЮЗТС
Сертификат соответствия международной сервисной компании TÜV Thüringen получил Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре, сообщили в пресс-службе предприятия

TÜV Thüringen является корпорацией, которая работает на международном уровне. Свыше тысячи сотрудников обеспечивают надежность и рентабельность установок, систем и процессов во всех секторах экономики.

Аудит прошел и на территории ЮЗТС, специалисты отметили высокий уровень компетенции персонала и нацеленность на результат. Перед Днем машиностроителя предприятие получило сертификат соответствия международному стандарту на системы качества ISO 9001:2015.

Потребители во всем мире доверяют стандартам качества TÜV. Это говорит о том, что у ЮЗТС есть конкурентное преимущество на международном рынке.

Добавим, что Краснодарский ЮЗТС был основан в 2016 году на базе легендарного завода имени Г.М. Седина и является правообладателем его товарного знака.

Фото: ЮЗТС

ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые используются во многих отраслях промышленности. Сейчас завод работает сразу с несколькими машиностроительными предприятиями, есть заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга.

ЮЗСТ взаимодействует с компаниями из нескольких стран, в том числе Венгрии, Кубы, Белоруссии, Узбекистана, Латвии.

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#Новости#Производство#Татьяна Майорова,#Экономика
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