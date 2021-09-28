Россельхозбанк: Башкирия вошла в тройку лидеров по выдаче ипотеки

С начала года доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач выросла с 12,6% до19,3%. В то же время закономерно сократились выдачи «обычной», нельготной ипотеки - с 10,8% до 1,7%. В итоге на рынке первичных выдач произошло практически полное перераспределение в пользу льготной программы, и совокупно на новостройки в 2021году пришлось 20,6 млрд. рублей. Доля в общем объёме выдач незначительно сократилась с 23,4% до 21,1% от всех выдач по ипотеке в 2021 году.