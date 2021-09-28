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Родители 14 школьников Уфы перевели детей на «удаленку» в связи с коронавирусом

28 сентября 2021, 03:39
Фото: 1mediainvest.ru
На сегодняшний день 70 из 128 школ города уже переведены на «удаленку».

По данным управления образования Уфы, родители 14 школьников написали соответствующее заявление и перевели детей на дистанционное обучение. Это обусловлено тем, что у данных детей имеются хронические заболевания, при которых течение коронавируса может стать тяжелым.

По данным 27 сентября, диагноз коронавирус подтвержден у 291 ребенка по республике. Коронавирус выявили в 542 школах, 120 детсадах, а также в 52 кружках и секциях. Министр сообщил и о том, что карантин введен в 279 школах региона.

Также в управлении образования Уфы добавили, что группу детей в детском саду отправляют на самоизоляцию в случае, если ребенок был в контакте с заболевшим.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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