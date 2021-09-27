Заморозки, дождь со снегом: последняя неделя сентября начнется с непогоды

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня, 27 сентября, в Башкирии ночью местами, а также в целом по региону днем ожидаются кратковременные дожди, в северо-восточных и горных районах — со снегом. Ветер восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.