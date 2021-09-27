Явлинский госпитализирован с проблемами с сердцем после выборов

Как сообщает news.ru, медики нашли у Явлинского ряд проблем со здоровьем. Они говорят о затрудненном дыхании, тяжести в груди и учащенном сердцебиении. После появления данных симптомов в ночь с субботы на воскресенье, Явлинскому потребовалась медицинская помощь.