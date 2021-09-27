В Уфе в день включения отопления затопило подъезд жилого дома

Жители дома в сообщениях в социальных сетях утверждают, что такая оказия происходит не в первый раз. Они уверяют, что подобная ситуация ознаменовала начало отопительного сезона в 2020 году. Рассказали жильцы и о том, как проблему решали в прошлом году – тогда, по словам жителей многострадального дома, избыточное давление стравливали шлангом на улицу, прямо с крыши.