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В Уфе после сообщения о стрельбе правоохранительные органы проверили местный колледж

27 сентября 2021, 05:16
Фото: uksivt.ru
Проверка состоялась в Уфимском колледже статистики и вычислительной техники.

На днях в Уфимском колледже статистики и вычислительной техники наведались сотрудники полиции после сообщения о стрельбе. Об этом сообщил один из студентов учреждения изданию UfaTime.ru.

Так, студент рассказал, что вход в колледж был закрыт на некоторое время как для сотрудников, так и для учащихся. А после проверки полиция отправились уже в УТЭК, который находится через дорогу.

Известно также, что, по данным МВД Башкирии, факт стрельбы в колледже подтвержден не был.

Напомним, что в тот же день, 25 сентября, в Уфе два торговых центра были эвакуированы из-за сообщения о минировании. В частности, посетители ТРЦ «Планета» сообщали, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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