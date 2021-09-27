В Уфе первому в России арестованному свидетелю Иеговы дали условный срок

В Уфе вынесли приговор Анатолию Вилиткевичу, ставшему первым арестованным последователем «Свидетелей Иеговы» (Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России — прим.ред.) в России. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело. 24 апреля 2018 года он был взят под стражу как предполагаемый организатор ячейки религиозного объединения «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации — прим.ред.).