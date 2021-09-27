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В Уфе первому в России арестованному свидетелю Иеговы дали условный срок

27 сентября 2021, 11:38
Фото: 1mediainvest
Судья переквалифицировала дело с организации экстремистской организации на участие в ней.

В Уфе вынесли приговор Анатолию Вилиткевичу, ставшему первым арестованным последователем «Свидетелей Иеговы» (Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России — прим.ред.) в России. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело. 24 апреля 2018 года он был взят под стражу как предполагаемый организатор ячейки религиозного объединения «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации — прим.ред.).

Как сообщает Коммерсант-Уфа, сегодня, 27 сентября, Анатолия Вилиткевича приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. При вынесении приговора по делу судья Оксана Илалова сообщила о переквалификации дела с «организации деятельности экстремистской организации» на «участие». По мнению суда, роль Вилиткевича незначительно отличалась от остальных участников, кроме этого суд принял во внимание положительную характеристику от соседей мужчины. Смягчающим обстоятельством по делу стала беременность жены Вилиткевича.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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