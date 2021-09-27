В Уфе на маршруты общественного транспорта вышли 60 новых автобусов

Стало известно, что в Уфе на рейс вышли 60 новых автобусов моделей «НефАЗ» и «Вектор NEXT». Так, на маршрутах № 51, № 69, № 75, № 39, № 30 и № 30К было распределено по 10 автобусов. Сообщается, что выбор осуществлялся исходя из нехватки автобусов на данный рейсах.
Отмечается также и то, что на маршруте № 101 от Аэропорт и до остановки «Улица Дзержинского» появилось 3 новых автобуса. Ранее мы писали, что на долгое время ожидания данного маршрута жаловались уфимцы. В частности, женщина выражала свое недовольство расписанием автобуса в ночное время и сообщала, что в аэропорту приходится ночевать, чтобы наконец попасть домой после утомительного перелета, однако и в этом была проблема, так как один автобус, который приезжает на остановку утром, не смог бы вместить в себя людей, которые прилетели в Уфу за ночь.
Помимо этого, директор УПАП 3 ГУП «Башавтотранс» Фариа Юсупов сообщает, что в Уфе соблюдается 10-минутный интервал на маршрутах № 31, № 234, № 3. Он отмечает, что в дальнейшем интервал будет снижен до 7 минут.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров извинился перед уфимцами за за проблемы с общественным транспортом. В частности, он отметил, что они «ломали, по сути, преступную систему организации автобусного маршрутного движения». Между тем, в автопарке «Башавтотранс» прибавится 220 новых автобусов, как среднего, так большого класса, которые власти региона приобретают в лизинг за 2,1 миллиарда рублей.