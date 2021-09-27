В Уфе 57 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах и получат квартиры

Напомним и о громких заявлениях Радия Хабирова, которые были озвучены 1 сентября. Тогда глава Башкирии сообщил, что в 2021 году в правах будут восстановлены 2 тысячи обманутых дольщиков. Сообщалось и о том, что из списка 123 долгостроев будут вычеркнуты 47 домов. Хабиров тогда отметил и то, что дольщики 22 домов уже получают компенсационные выплаты.