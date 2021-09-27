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В Перми пройдет концерт в память о жертвах трагедии в вузе

27 сентября 2021, 15:18
Фото: pxhere.com
В Перми проведут концерт в память о тех, кто погиб при ЧП со стрельбой в ПГНИУ. Мероприятие состоится в четверг, 30 сентября.

Концерт в память о жертвах трагедии в вузе пройдет в Пермском театре оперы и балета, пишут корреспонденты информационного портала RT.

Организаторы концерта сообщили, что на концерте будут звучать духовные музыкальные композиции Павла Чеснокова, Николая Голованова и Виктора Калинникова. Их исполнит хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

Сотрудники театра констатировали, что речь идет об общем горе, а музыка в тяжелые периоды всегда является спасением для людей.

На траурное мероприятие пригласили работников ПГНИУ, а также представителей органов внутренних дел и медиков, которые спасали пострадавших при стрельбе.

Пермский театр оперы и балета сообщил, что концерт будет бесплатным. Организаторы предусмотрели и онлайн-трансляцию мероприятия.

Пермская власть уже перечисляет финансовую помощь членам семей жертв трагедии в вузе.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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