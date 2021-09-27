В Перми пройдет концерт в память о жертвах трагедии в вузе

Концерт в память о жертвах трагедии в вузе пройдет в Пермском театре оперы и балета, пишут корреспонденты информационного портала RT.
Организаторы концерта сообщили, что на концерте будут звучать духовные музыкальные композиции Павла Чеснокова, Николая Голованова и Виктора Калинникова. Их исполнит хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.
Сотрудники театра констатировали, что речь идет об общем горе, а музыка в тяжелые периоды всегда является спасением для людей.
На траурное мероприятие пригласили работников ПГНИУ, а также представителей органов внутренних дел и медиков, которые спасали пострадавших при стрельбе.
Пермский театр оперы и балета сообщил, что концерт будет бесплатным. Организаторы предусмотрели и онлайн-трансляцию мероприятия.
Пермская власть уже перечисляет финансовую помощь членам семей жертв трагедии в вузе.