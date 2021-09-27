Уфимцу, который насиловал родную дочь, верховный суд республики смягчил приговор

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по делу 54-летнего Рашида Гарифуллина, которого обвинили в изнасиловании 15-летней дочери. Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, срок наказания был снижен с 5 лет в колонии строго режима до 4 лет и 10 месяцев в тех же условиях. Между тем, правоохранительные органы ранее также заявляли о желании обжаловать первое решение суда, но уже с целью ужесточить наказание.