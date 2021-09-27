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Уфимцу, который насиловал родную дочь, верховный суд республики смягчил приговор

27 сентября 2021, 11:59
Фото: объединенная служба судов Башкортостана
Помимо дочери у мужчины есть еще трое детей.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по делу 54-летнего Рашида Гарифуллина, которого обвинили в изнасиловании 15-летней дочери. Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, срок наказания был снижен с 5 лет в колонии строго режима до 4 лет и 10 месяцев в тех же условиях. Между тем, правоохранительные органы ранее также заявляли о желании обжаловать первое решение суда, но уже с целью ужесточить наказание.

Напомним, что речь идет об отце 4-х детей, на которого заявление об изнасиловании написала сама пострадавшая — 15-летняя дочь и ее мать. Следствие установило, что преступление происходило с августа 2019 года по май 2020 года, всего за указанный период было 12 случаев изнасилования.

Однако после того, как заявление было написано и началось расследование, мать и дочь попытались забрать заявление. Женщина заявляла, что муж оговорил себя под давлением правоохранителей, а заявление они написали, потому что в семье произошел конфликт, в результате которого мужчина избил жену и 18-летнюю дочь.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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