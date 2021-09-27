Репер из Уфы Моргенштерн заявил, что в рот его фанатам «попадет только лучшее»

Репер Моргенштер открыл первую бергерную под названием «Kaif Burger». Об этом сообщило издание Starhit. Так, издание подсчитало, что музыкант заработал около 500 миллионов рублей, из которых половина была потрачена на строительство дома и на музыкальную раскрутку, а другая часть ушла в бизнес.
В частности, в Москве, 26 сентября, Моргенштерн открыл первую бургерную и заявил, что согласно его исследованию 100% людей едят.
— Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее, — добавил артист.
Помимо этого, он отметил, что в меню будут представлены бургеры от самого Алишера за 666 рублей, а также от Славы Марлоу за 448 рублей.
Напомним, что это не первый подобный бизнес для артиста. Так, в конце августа Моргенштер уже открыл ресторан Kaif Provenance все так же в Москве.