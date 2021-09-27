Репер из Уфы Моргенштерн заявил, что в рот его фанатам «попадет только лучшее»

Репер Моргенштер открыл первую бергерную под названием «Kaif Burger». Об этом сообщило издание Starhit. Так, издание подсчитало, что музыкант заработал около 500 миллионов рублей, из которых половина была потрачена на строительство дома и на музыкальную раскрутку, а другая часть ушла в бизнес.