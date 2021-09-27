mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ректор УГАТУ отсудил у экс-руководителя вуза 5000 рублей за его комментарий в соцсети

27 сентября 2021, 10:54
В апреле ректор уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков подал в суд на своего предшественника.

Ректор УГАТУ Сергей Новиков добился в суде удаления оскорбительного комментария из соцсетей и возмещения морального ущерба в размере пяти тысяч рублей с экс-руководителя вуза Салавата Кусимова, возглавлявшего вуз с 1992 по 2003 годы. Об этом следует из решения суда, имеющегося в распоряжении редакции Mkset.

Лингвистическая экспертиза показала, что комментарий Кусимова содержит негативную информацию о Новикове, которая дискредитирует ректора УГАТУ. Исходя из этого Кировский суд Уфы частично удовлетворил иск Новикова. Салавата Кусимова обязали удалить комментарий, опровергнуть свои слова, которые теперь решением суда признаны несоответствующими действительности, и возместить Новикову моральный ущерб в размере пяти тысяч рублей, перечислив эту сумму в благотворительный фонд «Иман-Башкортостан». Отмечается, что ответчик Кусимов имеет право подать апелляцию и обжаловать решение суда в течение месяца.

Материалы по теме
Власти Башкирии, ректоры вузов и ученые обсудили объединение УГАТУ и БашГУ. ГлавноеРектор УГАТУ подал в суд на экс-руководителя вуза для защиты чести и достоинстваСтуденты УГАТУ пожаловались Хабирову на ректора из-за реорганизации вуза
#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48