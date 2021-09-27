Остался месяц до открытия завода «БашБиоСпирт» в Булгаково

Производство мощностью 7,6 млн дал в год строили на протяжении трех лет, инвестиции составили 2,7 млрд рублей. Конвейер будет оснащен шестью современными итальянскими линиями мощностью от 6 до 12 тысяч бутылок в час. В настоящий момент представители группы компаний «Della Toffola» ведут в Булгаково пуско-наладочные работы.