Остался месяц до открытия завода «БашБиоСпирт» в Булгаково

Производство мощностью 7,6 млн дал в год строили на протяжении трех лет, инвестиции составили 2,7 млрд рублей. Конвейер будет оснащен шестью современными итальянскими линиями мощностью от 6 до 12 тысяч бутылок в час. В настоящий момент представители группы компаний «Della Toffola» ведут в Булгаково пуско-наладочные работы.
Предприятие «БашБиоСпирт» станет стратегически важным промышленным комплексом для всей Башкирии. Для гостей форума будет организован тур по заводу, дегустация продукции, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.
Концепция торжественной церемонии открытия завода неразрывно связана с многовековыми традициями, которыми дорожат и которые непрерывно совершенствуются в Башкирии. 225 лет назад в городе Стерлитамаке впервые на территории современной республики было начато промышленное производство алкоголя.
Спустя два с четвертью века гостям мероприятия предстоит символически перенестись во времена расцвета губернии и оказаться в стенах Уфимского кремля. В пространстве внутреннего двора нового предприятия будет оформлено подворье XVIII века - ярмарочные лотки с разнообразными угощениями, чеканные производства, русские народные и башкирские промыслы, появится аутентичная башкирская юрта.
Затем гости попадают в технологичное пространство – самый современный ликероводочный завод «БашБиоСпирт».
Следует отметить, что компания «Башспирт» - единственная в России, кто в период пандемии запустит в эксплуатацию новое алкогольное производство.