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Остался месяц до открытия завода «БашБиоСпирт» в Булгаково

27 сентября 2021, 05:15
Фото: bashspirt.ru
22 октября 2021 года в рамках первого международного алкогольного форума «Высший градус» компания «Башспирт» запустит в эксплуатацию свой новый завод в поселке Булгаково Уфимского района.

Производство мощностью 7,6 млн дал в год строили на протяжении трех лет, инвестиции составили 2,7 млрд рублей. Конвейер будет оснащен шестью современными итальянскими линиями мощностью от 6 до 12 тысяч бутылок в час. В настоящий момент представители группы компаний «Della Toffola» ведут в Булгаково пуско-наладочные работы.

Предприятие «БашБиоСпирт» станет стратегически важным промышленным комплексом для всей Башкирии. Для гостей форума будет организован тур по заводу, дегустация продукции, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.

Концепция торжественной церемонии открытия завода неразрывно связана с многовековыми традициями, которыми дорожат и которые непрерывно совершенствуются в Башкирии. 225 лет назад в городе Стерлитамаке впервые на территории современной республики было начато промышленное производство алкоголя.

Спустя два с четвертью века гостям мероприятия предстоит символически перенестись во времена расцвета губернии и оказаться в стенах Уфимского кремля. В пространстве внутреннего двора нового предприятия будет оформлено подворье XVIII века - ярмарочные лотки с разнообразными угощениями, чеканные производства, русские народные и башкирские промыслы, появится аутентичная башкирская юрта.

Затем гости попадают в технологичное пространство – самый современный ликероводочный завод «БашБиоСпирт».

Следует отметить, что компания «Башспирт» - единственная в России, кто в период пандемии запустит в эксплуатацию новое алкогольное производство.

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#Новости#Алкоголь#Татьяна Майорова,#Экономика
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