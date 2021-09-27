Омичи отправили на переработку мусор, собранный на «Чистых играх»

Сбор мусора оказался делом весьма увлекательным – две команды соревновались, кто станет оперативнее, лучше, эффективнее и соберет больше, чем соперники. Отмечается, что участники акции собирали и металлолом, и бумагу, и, сухие листья, и пластик. Пластмассовых бутылок, кстати, по итогу оказалось больше всего. Все это было отправлено на заводы по сортировке ТКО.