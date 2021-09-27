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Омичи отправили на переработку мусор, собранный на «Чистых играх»

27 сентября 2021, 15:09
Фото: pxhere.com
25 сентября в Омске отметили Всемирный день чистоты. Собрались десятки волонтеров, которые стали участниками сбора мусора на природе.

Напомним, ранее Омск ранее подтвердил свое участие в общероссийской акции «Чистых игр», социальным партнером которой стал регоператор по обращению с ТКО. Он организовал вывоз собранного мусора на предприятия по переработке отходов. Об этом пишет infox.ru.

Сбор мусора оказался делом весьма увлекательным – две команды соревновались, кто станет оперативнее, лучше, эффективнее и соберет больше, чем соперники. Отмечается, что участники акции собирали и металлолом, и бумагу, и, сухие листья, и пластик. Пластмассовых бутылок, кстати, по итогу оказалось больше всего. Все это было отправлено на заводы по сортировке ТКО.

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