На Урале машиниста и полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на местное МВД, потерпевшая обратилась в полицию, и рассказала о двоих мужчинах, совершивших действия сексуального характера в ее отношении. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин. Один из них – участковый полицейский, второй – помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй обвиняемый неоднократно судим, в том числе, по статье за убийство.