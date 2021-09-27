mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы заявил, что жители 147 домов в Уфе попросили включить отопление с 1 октября

27 сентября 2021, 05:46
Фото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков также отметил, что в некоторых домах появились проблемы.

Глава города Сергей Греков добавил, что из-за внештатных ситуаций с ресурсоснабжающими организациями нет отопления в 14 домах, в 32 домах вышло из строя оборудование. В 15 домах в Уфе нет тепла из-за неурегулированности отношений между управляющими компаниями и РСО.

Радий Хабиров призвал "добить" историю с отоплением в 26 соцобъектах, где тепла пока еще нет.

Ранее в пресс-службе мэрии подчеркнули, что начало подачи отопления «не означает, что тепло в домах появится моментально» — с начала пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток. Причина в разветвленности и инертности системы теплоснабжения Уфы.

Напомним, что власти планировали начать подачу отопления с октября, однако жители Башкирии из разных городов Башкирии атаковали соцсети Хабирова с требованием включить тепло раньше, несмотря на теплую погоду. Говоря о ситуации, мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города. Перед этим сам глава Башкирии посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48