Крупные компании могут помочь изменить экологическую обстановку в России

Эксперт отметил, что эти же слова в ближайшем будущем можно будет применить и к городу Сочи. В мае текущего года Роман Пукалов наблюдал за экологической акцией, которая состоялась на верхней приморской набережной недалеко от Российского международного олимпийского университета и на берегу реки Псахе. Автором проекта по озеленению при участии городской администрации и спонсорстве компании «Интеррос» Владимира Потанина стало ООО «Юниверсити Плаза». На побережье Черного моря компания занимает лидерские позиции в гостиничном бизнесе.