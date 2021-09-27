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Игорь Дивеев оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «Нижним Новгородом»

27 сентября 2021, 14:00
Фото: pxhere.com
Встреча девятого тура пройдет 27 сентября на «ВЭБ Арене».

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился своими ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом».

«Нам важно подкрепить хорошие результаты прошедших матчей очередной победой. Но будет непросто. Мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!» — приводит слова Дивеева «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу ЦСКА.

После восьми туров армейцы набрали 13 очков и располагаются на седьмом месте в таблице, в свою очередь подопечные Александра Кержакова идут на 11 месте с десятью баллами. Встреча двух команд состоится сегодня, 27 сентября, в Нижнем Новгороде. Добавим, что Дивеев отмечает сегодня 22-й день рождения

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