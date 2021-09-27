Глава Башкирии поручил усилить масочный режим

— Эти дни посмотрели соблюдение масочного режима — я хочу сказать, надо подтянуть. Совсем расслабились. По торговым центрам мы говорили, но пока там результатов особых нету: из 30 проверенных объектов только 6 — в зеленой зоне, — сказал руководитель региона,