Благоустройство на самый взыскательный вкус

Но не только. Ещё один важный критерий на который сегодня обращают пристальное внимание при выборе жилья – благоустройство придомовой территории. И тут всё логично, ведь продуманные и благоустроенные дворы позволяют расширить границы жилого пространства, что стало особенно актуально в период пандемии. Как современные застройщики реализуют комфортную городскую среду рассмотрим на примере жилого комплекса нового поколения Grand&Grand.
- Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное рядом с домом, но вне стен квартиры. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, мы создаём территорию комфорта и безопасности. Для нас это не просто двор – это площадка для коммуникации, отдыха и развития. Разрабатывая концепцию прилегающей территории для ЖК Grand&Grand, мы старались учесть интересы всех жителей этого комплекса, поэтому проведя анализ всех возрастных групп и их интересов мы не только разделили участок на тематические зоны, но и используя «умное» зонирование продумали расположение каждой зоны в зависимости от шума и удобства пользования жильцов, – рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
Итак, что запланировано реализовать во дворе ЖК Grand&Grand?
В зоне для малышей, кроме стандартного оборудования, предусмотрели песочницу сложной формы с краном посередине. Благодаря такому необычному решению в доступе детей всегда будет мокрый песок, из которого так удобно лепить песочные замки.
В зоне более старших детей будут установлены лабиринты из комплексов сложной формы, тренажеры и несколько видов качелей.
А между зонами для самых маленьких и для детей постарше расположится навес с крутящимися сиденьями для родителей. Откуда будет очень удобно наблюдать за детьми разного возраста. Кроме этого, взрослое поколение сможет с удовольствием проводить время в зоне барбекю. Только представьте, как приятно после рабочего дня собраться с друзьями и соседями за протяжённой большим столом, приготовить ароматное мясо и скоротать вечер в приятной компании.
Для любителей активного отдыха предусмотрен отдельный блок вдали от детской зоны. Здесь расположатся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и стрит-больная площадка.
Не обошли вниманием и интересы пожилых людей. Для тех, кто любит покой и тишину будет посажен летний сад с цветами больших и малых размеров и уединенными беседками. А для тех, кто любит интеллектуальные развлечения будет реализована зона беседок для настольных игр.
-У нас была задача реализовать проект в современных, качественных и экологичных материалах, создать уникальную уютную и многофункциональную среду. Концепция разрабатывалась архитекторами и дизайнерами с удовольствием, в первую очередь это связано с пониманием ГК «Первый Трест» важности создания комфортной и эстетичной среды для жителей, что большая редкость в жилищном строительстве, – это позволило нам мыслить широко, использовать лучший европейский и российский опыт, создать функциональное зонирование, подходящее для людей различных возрастов и типов времяпровождения – от детских площадок различных возрастов до мам, зон для проведения мероприятий, спорта и отдыха, – рассказал Александр Егоров, главный архитектор BIMPRO.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что двор в Grand&Grand — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности. Где нет места случайным вещам и решениям. Где всё продумано, а каждый предмет будет выполнять свою функцию, благодаря чему двор жилого комплекса Grand&Grand станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1].