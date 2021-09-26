В Башкирии раз в три месяца будут проводить учения по безопасности в школах и вузах

На совещании с руководителями вузов и ссузов было решено в течение недели провести в учебных заведениях республики учения по действиям дежурных, руководителей, педработников, учеников и лиц, ответственных за подачу сигнала о вооруженном нападении, с привлечением силовых структур. В последующем Андрей Назаров поручил проводить такие учения ежеквартально.