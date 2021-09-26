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В Башкирии раз в три месяца будут проводить учения по безопасности в школах и вузах

26 сентября 2021, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Учения планируют проводить с участием силовых структур.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, обеспечение безопасности в учебных заведениях — плановая работа, которая ведется регулярно. Но трагические событиями в Перми и Казани требуют ввести дополнительные меры безопасности в учебных заведениях Башкирии.

— Мы должны повысить требовательность и внимательность к вопросам безопасности в учебных заведениях со стороны всех заинтересованных лиц, начиная от учителей и заканчивая руководителями всех уровней. Работа должна осуществляться в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, — подчеркнул Андрей Назаров.

На совещании с руководителями вузов и ссузов было решено в течение недели провести в учебных заведениях республики учения по действиям дежурных, руководителей, педработников, учеников и лиц, ответственных за подачу сигнала о вооруженном нападении, с привлечением силовых структур. В последующем Андрей Назаров поручил проводить такие учения ежеквартально.

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#Новости#Высшее образование#Образование#Андрей Королев#Общество
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