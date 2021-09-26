В Башкирии мошенница обманула труженицу тыла и украла у нее 400 тысяч рублей

21 сентября 91-летняя жительница Стерлитамака открыла дверь незнакомой женщине. Та под предлогом обмена старых денег на новые предложила пенсионерке поменять ее сбережения, иначе накопления могут обесцениться. Пенсионерка отдала незнакомке 400 тыс. руб., она вышла из квартиры, якобы чтобы обменять купюры, но обратно она уже, конечно, не вернулась.