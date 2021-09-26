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Страна невыученных уроков: большинство жителей России работает не по специальности

26 сентября 2021, 15:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Половина россиян с высшим образованием выбирают профессию не по специальности, а более четверти выпускников — устраиваются на должности, которые высшего образования не требуют вообще.

Аналитики Финансового университета Евгений Балацкий и Наталья Екимова вновь акцентируют внимание на «образовательном пузыре». Напомним, это разрыв связей между специалистами с высшим образованием и реальным сектором экономики в России.

Эксперты отмечают, что наиболее заметны «провалы» в обрабатывающей промышленности и научно-технической деятельности. Обе отрасли связаны с технологическим прогрессом и во многом предопределяют лицо всей национальной экономики.

Технологический уровень обрабатывающей промышленности России крайне низок, при этом ее производственный арсенал является архаичным, а квалификация инженерных кадров не соответствует международным требованиям и стандартам. Поэтому обрабатывающие производства страны не развиты, и соответственно не могут требовать квалифицированные инженерные кадры, а вузы готовят кадры по заведомо устаревшим программным лекалам.

Примечательно, что половина россиян с высшим образованием работает не по специальности, а 26,6% выпускников вузов соглашаются на должности, не требующие высшего образования. По оценке Росстата, не по своей специальности работают около 60% экономически активного населения, по оценке Роструда — до 73%.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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