Страна невыученных уроков: большинство жителей России работает не по специальности

Примечательно, что половина россиян с высшим образованием работает не по специальности, а 26,6% выпускников вузов соглашаются на должности, не требующие высшего образования. По оценке Росстата, не по своей специальности работают около 60% экономически активного населения, по оценке Роструда — до 73%.